Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 56., can kaybı sayısında 78. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 8'inci, can kaybında ise 19'uncu sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada Belçika görünüyor. Belçika'da; San Marino, Peru, İtalya, İspanya, Andorra, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Slovenya, Birleşik Krallık izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 1 milyon 780 bin 673 vaka ile dünyada 56., 8 bin 130 ölüm ile 78. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 8'inci, ölüm sayısında da 19'uncu durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Hindistan Brezilya Rusya Fransa Büyük Britanya İtalya Türkiye İspanya Arjantin Kolombiya Almanya Meksika Polonya İran

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: