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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

29 Eylül 2020 00:52

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 92., can kaybı sayısında 66. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 18'inci, can kaybında ise 22'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Bahreyn, Fransız Guyanası (French Guiana), Aruba, Panama, Andorra, İsrail, Peru, Kuveyt, Şili, Brezilya, ABD izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Peru, Belçika, Andorra, İspanya, Bolivya, Brezilya, Şili, Ekvador, ABD izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 315 bin 845 vaka ile dünyada 92., 8 bin 62 ölüm ile 66. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 19'uncu, ölüm sayısında da 22'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Hindistan
  3. Brezilya
  4. Rusya
  5. Kolombiya
  6. Peru
  7. İspanya
  8. Meksika
  9. Arjantin
  10. Güney Afrika Cumhuriyeti
  11. Fransa
  12. Şili
  13. İran
  14. Birleşik Krallık
  15. Bangladeş

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Meksika
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Fransa
  8. Peru
  9. İspanya 
  10. İran
  11. Kolombiya
  12. Rusya
  13. Güney Afrika Cumhuriyeti
  14. Arjantin
  15. Şili

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