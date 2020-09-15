Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 90., can kaybı sayısında 64. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 19'uncu, can kaybında ise 23'üncü sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Bahreyn, Fransız Guyanası (French Guiana), Aruba, Panama, Şili, Kuveyt, Peru, San Marino, ABD izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Peru, Belçika, Andorra, İspanya, Şili, Bolivya, Birleşik Krallık, Brezilya, Ekvador izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 294 bin 620 vaka ile dünyada 90., 7 bin 186 ölüm ile 64. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 18'nci, ölüm sayısında da 23'üncü durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Hindistan Brezilya Rusya Peru Kolombiya Meksika Güney Afrika Cumhuriyeti İspanya Arjantin Şili İran Fransa Birleşik Krallık Bangladeş

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: