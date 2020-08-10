Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 74., can kaybı sayısında 58. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 18'inci, can kaybında ise 21'inci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Fransız Guyanası (French Guiana), Bahreyn, San Marino, Şili, Panama, Kuveyt, Umman, Vatikan izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Birleşik Krallık, Andorra, Peru, İspanya, İtalya, İsveç, Şili, ABD izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 241 bin 997 vaka ile dünyada 74., 5 bin 858 ölüm ile 58. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 18'inci, ölüm sayısında da 21'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Hindistan Rusya Güney Afrika Cumhuriyeti Meksika Peru Kolombiya Şili İspanya İran Birleşik Krallık Suudi Arabistan Pakistan Bangladeş

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: