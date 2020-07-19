Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 62., can kaybı sayısında 52. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 15'inci, can kaybında ise 20'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Fransız Guyanası (French Guiana), San Marino, Bahreyn, Şili, Vatikan, Kuveyt, Umman, Andorra, Ermenistan izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Şili izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 219 bin 641 vaka ile dünyada 62., 5 bin 491 ölüm ile 52. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 15'inci, ölüm sayısında da 20'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Hindistan Rusya Güney Afrika Cumhuriyeti Peru Meksika Şili İspanya Birleşik Krallık İran Pakistan Suudi Arabistan İtalya Türkiye

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: