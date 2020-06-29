Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 51'incü, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 13'üncü, can kaybında ise 18'inci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Bahreyn, Vatikan, Şili, Fransız Guyanası (French Guiana), Andorra, Kuveyt, Mayotte, Ermenistan izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 198 bin 613 vaka ile dünyada 51'inci; 5 bin 115 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 13'üncü, ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya Hindistan Birleşik Krallık İspanya Peru Şili İtalya İran Meksika Pakistan Türkiye Almanya Suudi Arabistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: