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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

27 Haziran 2020 22:00

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 53'üncü, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 13'üncü, can kaybında ise 18'inci sırada bulunuyor.   

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Şili, Bahreyn, Andorra, Kuveyt, Mayotte, Peru, Singapur izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 195 bin 883 vaka ile dünyada 53'üncü; 5 bin 82 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor. 

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 13'üncü, ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. Hindistan
  5. Birleşik Krallık
  6. İspanya
  7. Peru
  8. Şili
  9. İtalya
  10. İran
  11. Meksika
  12. Pakistan
  13. Türkiye
  14. Almanya
  15. Suudi Arabistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Birleşik Krallık
  4. İtalya
  5. Fransa
  6. İspanya
  7. Meksika
  8. Hindistan
  9. İran
  10. Belçika
  11. Almanya
  12. Rusya
  13. Peru
  14. Kanada
  15. Hollanda

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