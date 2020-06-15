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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

15 Haziran 2020 00:22

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 52'nci, can kaybı sayısında 41'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 11'inci, can kaybında ise 17'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Şili, Kuveyt, Mayotte, Peru, Singapur izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 178 bin 239 vaka ile dünyada 52'nci; 4 bin 807 ölüm ile 41'inci sırada bulunuyor. 

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 11'inci, ölüm sayısında da 17'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. Hindistan
  5. Birleşik Krallık
  6. İspanya
  7. İtalya
  8. Peru
  9. Almanya
  10. İran
  11. Türkiye
  12. Şili
  13. Fransa
  14. Meksika
  15. Pakistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Berilya
  3. Birleşik Krallık
  4. İtalya
  5. Fransa
  6. İspanya
  7. Meksika
  8. Belçika
  9. Hindistan
  10. Almanya
  11. İran
  12. Kanada
  13. Rusya
  14. Peru
  15. Hollanda

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