Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 50'inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 10'uncu, can kaybında ise 17'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Mayotte, Kuveyt, Lüksemburg, Singapur, Şili izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, Holland, Sint Maarten izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 167 bin 410 vaka ile dünyada 50'nci; 4 bin 630 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 10'uncu, ölüm sayısında da 17'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya İspanya Birleşik Krallık İtalya Hindistan Almanya Peru Türkiye İran Fransa Şili Meksika Kanada

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık İtalya Brezilya Fransa İspanya Meksika Belçika Almanya İran Kanada Hindistan Hollanda Rusya Peru

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