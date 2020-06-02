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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

02 Haziran 2020 21:33

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 50'inci, can kaybı sayısında 40'ıncı sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 11'inci, can kaybında ise 17'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Katar, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Lüksemburg, Kuveyt, Mayotte, İspanya, Singapur izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 165 bin 555 vaka ile dünyada 50'nci; 4 bin 585 ölüm ile 40'ıncı sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 11'inci, ölüm sayısında da 17'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. İspanya
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Hindistan
  8. Fransa
  9. Almanya
  10. Peru
  11. Türkiye
  12. İran
  13. Şili
  14. Meksika
  15. Kanada

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Birleşik Krallık
  3. İtalya
  4. Brezilya
  5. Fransa
  6. İspanya
  7. Meksika
  8. Belçika
  9. Almanya
  10. İran
  11. Kanada
  12. Hollanda
  13. Hindistan
  14. Rusya
  15. Peru

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