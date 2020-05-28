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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

28 Mayıs 2020 22:45

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 49'uncu, can kaybı sayısında 38'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 10'uncu, can kaybında ise 15'inci sırada bulunuyor. Türkiye dün ölüm sıralamasında 14. sıradaydı.  

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Katar, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İspanya, Mayotte, Bahreyn, Singapur, Kuveyt izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 160 bin 979 vaka ile dünyada 49'uncu; 4 bin 461 ölüm ile 38'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 15'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. İspanya
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Fransa
  8. Almanya
  9. Hindistan
  10. Türkiye
  11. İran
  12. Peru
  13. Kanada
  14. Şili
  15. Çin

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Birleşik Krallık
  3. İtalya
  4. Fransa
  5. İspanya
  6. Brezilya
  7. Belçika
  8. Meksika
  9. Almanya
  10. İran
  11. Kanada
  12. Hollanda
  13. Hindistan
  14. Çin
  15. Türkiye

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