Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 46'ncı, can kaybı sayısında 37'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 9'uncu, can kaybında ise 14'üncü sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Katar, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İspanya, Mayotte, Singapur, Bahreyn, İzlanda izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 158 bin 762 vaka ile dünyada 46'ncı; 4 bin 397 ölüm ile 37'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 14'üncü durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya İspanya Birleşik Krallık İtalya Fransa Almanya Türkiye Hindistan İran Peru Kanada Çin Şili

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık İtalya Fransa İspanya Brezilya Belçika Almanya Meksika İran Kanada Hollanda Çin Türkiye Hindistan

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