T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

21 Mayıs 2020 23:24

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 46'ncı, can kaybı sayısında 37'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 9'uncu, can kaybında ise 14'üncü sırada bulunuyor. 

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Katar, Andorra, Lüksemburg, İspanya, Mayotte, İzlanda, Singapur, İrlanda, ABD izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 153 bin 548 vaka ile dünyada 46'ncı; 4 bin 249 ölüm ile 37'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 14'üncü durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Rusya
  3. Brezilya
  4. İspanya
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Fransa
  8. Almanya
  9. Türkiye
  10. İran
  11. Hindistan
  12. Peru
  13. Çin
  14. Kanada
  15. Suudi Arabistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Birleşik Krallık
  3. İtalya
  4. Fransa
  5. İspanya
  6. Brezilya
  7. Belçika
  8. Almanya
  9. İran
  10. Kanada
  11. Meksika
  12. Hollanda
  13. Çin
  14. Türkiye
  15. İsveç

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

TIKLAYIN - Bütün dünya için Koronavirüs verileri

ETİKETLER

koronavirüskoronavirüs sıralamakoronavirüste türkiye kaçıncı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24