Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi
Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 39'uncu, can kaybı sayısında 33'üncü sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 8'inci, can kaybı sayısında 13'üncü sırada bulunuyor.
Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.
Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Katar, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Cebelitarık izliyor.
Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Sint Maarten, Hollanda, İsveç ve İrlanda izliyor.
83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 131 bin 744 vaka ile dünyada 39'uncu; 3 bin 584 ölüm ile 33'üncü sırada bulunuyor.
Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 8'inci, ölüm sayısında da 13'üncü durumda görünüyor.
Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
- ABD
- İspanya
- İtalya
- Birleşik Krallık
- Fransa
- Almanya
- Rusya
- Türkiye
- İran
- Çin
- Kanada
- Hindistan
- Peru
- Belçika
- Hollanda
Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
- ABD
- Birleşik Krallık
- İtalya
- İspanya
- Fransa
- Belçika
- Brezilya
- Almanya
- İran
- Hollanda
- Çin
- Kanada
- Türkiye
- İsveç
- Meksika
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