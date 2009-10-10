'Türkiye, korku imparatorluğu oldu'

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, "AKP'nin Türkiye'yi bir korku imparatorluğuna çevirdiğini herkes biliyor. İnsanlar özgürce telefonda konuşabiliyorlar mı? Yargıçların telefonları dinleniyor mu, dinlenmiyor mu?" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen "Fakir Baykurt'u Anma Programı"na katılmak üzere geldiği Burdur'da, partisinin il örgütünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün Alanya'da CHP Genel Başkanı Baykal'a yönelik sözlerini hatırlatan bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Sayın Bülent Arınç, önce kendisine bağlı olan RTÜK'teki görevini yerine getirsin. Ondan sonra biz kendisiyle CHP ile ilgili arzu ettiği yerde konuşuruz. Kimsenin kimseyi korkuttuğu yok, CHP açısından söylüyorum. Ama AKP'nin Türkiye'yi bir korku imparatorluğuna çevirdiğini herkes biliyor" dedi.



Kılıçdaroğlu, "İnsanlar özgürce telefonda konuşabiliyorlar mı? Yargıçların telefonları dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Korku imparatorluğunu yaratan iktidarın parçası olanlar bunu görmüyorlarsa doğal olarak başkalarına saldıracaklardır. Bu da zaten Sayın Arınç'a yakışan bir söylem" diye konuştu.



'CHP neden iktidar olamıyor?' sorusu



Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın CHP'nin Türkiye'nin en köklü siyasi partisi olmasına rağmen neden iktidar olamadığını sorması üzerine, sokaktaki vatandaşın bu soruyu kendine sorması gerektiğini bildirdi.



CHP'nin daha iyi çalışmak zorunda olduğuna da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Halka ülkenin neden bu hale geldiğini, onların anlayacağı dille anlatacağız. Halkın inançlarına etnik kimliklerine saygı göstereceğiz. Halkla daha çok içiçe olmalıyız. Bizler toplumun aydın kesimleriyiz. Yurttaşlarımızın sorunlarını sorgulamalıyız. Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Birileri parti kurabilir. Şunu ya da bunu yapabilir. Doğru değil. Türkiye'nin, aydınların bölünme lüksü yoktur. Her bölünme AKP'ye ve yandaşlarına verilmiş bir primdir. Türkiye bilinçli olarak bölünüyor. Türbanlıydı, çarşaflıydı, mantoluydu, bilmem neydi. Hepimiz insanız. İnsan olarak hepimizin sorumlulukları var. Önce yurtseverlik paydasında buluşacağız. Birilerinin taşeronu olan siyasilere izin vermeyeceğiz" dedi.