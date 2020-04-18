Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 36'ncı, can kaybı sayısında 37'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 8'inci, can kaybı sayısında 12'nci sırada bulunuyor.

Türkiye, dün (17 Nisan) mutlak değerlerle yapılan sıralamada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında ise 12'deydi.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Cebelitarık, Faroe Adaları, İspanya, Falkland Adaları, İsviçre, Man Adası ve İtalya izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Vatikan, Andorra, İspanya, Belçika, İtalya, Fransa, Sint Maarten, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 82 bin 329 vaka ile dünyada 36'ncı; 1.890 ölüm ile 37'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 8'inci, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya İtalya Fransa Almanya Birleşik Krallık Çin Türkiye İran Belçika Rusya Brezilya Kanada Hollanda İsviçre

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İtalya İspanya Fransa Birleşik Krallık Belçika İran Çin Almanya Hollanda Brezilya Türkiye İsveç Kanada İsviçre

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