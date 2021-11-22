Türkiye, konut fiyat artışında 58 ülke içerisinde ikinci sırada

Uluslararası Para Fonu (IMF) 58 ülkedeki konut fiyatlarını inceledi. Türkiye, reel kredi büyümesinin en yüksek olduğu ülke olurken, konut fiyat artışında ise ikinci sırada yer aldı.

IMF Küresel Konut İzleme Raporu 2020 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke yüzde 17.1’lik artışla Lüksemburg olurken, Türkiye yüzde 14,9'luk artışla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’de konut fiyatlarının söz konusu dönemde yükselmesinin nedeni düşük faiz kampanyasıyla kredi büyümesinin artması oldu.

Kamu bankaları önderliğinde tarihi dip seviyelere çekilen konut kredisi faizleri talebi canlandırmış ve fiyatları yükseltmişti.

Bu durum IMF verilerine de yansıdı. 2020 yılında, 55 ülke arasında reel konut kredisi büyümesinde Türkiye yüzde 15.3’lük artışla birinci sırada yer aldı. Rusya yüzde 13 ile ikinci, Sırbistan yüzde 11.1 ile üçüncü oldu. Kredi büyümesinin en çok yavaşladığı ülke ise yüzde 6’lık düşüşle İrlanda oldu.

Ayrıca IMF'nin konut fiyat endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrek itibariyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 2000 yılının 100 olarak kabul edildiği endeks, 2020’un dördüncü çeyreğinde 167.2’yi görerek rekor kırdı.