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Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Covid-19 aşısı hibe etti

20 Şubat 2022 23:20

 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Covid-19 aşısı hibe edildi.

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Covid-19 aşısı daha gidecek. 

Felix Tshisekedierdoğancumhurbaşkanı erdoğan
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