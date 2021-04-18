Türkiye Kömür İşletmeleri'nin kozmetik ürünleri elinde kaldı; tüy dökücü kremler personele dağıtıldı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 4.7 milyon lira harcama yaparak, tüy dökücü krem ve 11 çeşit kozmetik malzeme üretti. Elegance adıyla bir marka oluşturuldu. Ürünler elde kalınca tüy dökücü kremler personele dağıtıldı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Kozmetik ürünlerin tanıtımı için 2 milyon 186 bin liralık reklam harcaması yapıldı. Ancak yaklaşık 7 milyon liralık projede ürünler rağbet görmeyince elde kaldı, bir bölümü imha edildi. 76 bin 405 adet tüy dökücü krem ise son kullanma tarihleri yaklaşınca ücretsiz olarak kamu kurumu personeline dağıtıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök soru önergesinde Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez'e “Bu israfın sorumluları hakkında hangi resmi işlemler başlatılmıştır?” diye sordu Bakan Dönmez cevabında, ürünler için 2 milyon 187 bin TL harcama yapıldığını belirtti.