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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye kökenli vekillere polis koruması artırıldı

Ermeni soykırımının tanınması sonrasında ölüm tehditlerinin artması üzerine Türkiye kökenli milletvekillerine polis koruması artırıldı.

12 Haziran 2016 15:23


Ermeni soykırımı karar tasarısının Federal Meclis'te kabul edilmesinin ardından Türkiye kökenli 11 milletvekiline yönelik ölüm tehditleri ve hakaretler arttı. Alman polisi bunun üzerine milletvekillerinin mesleki ve özel çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre Berlin Polisi, Federal Meclis Polisi ve Federal Emniyet Teşkilatı temsilcileri konuyla ilgili milletvekilleriyle yaptıkları toplantıda bu kararı aldı.

Alman ZDF kanalı milletvekillerine daha yakın polis korumasının cumartesi gününden beri yürürlükte olduğunu duyurdu. Ancak bu bilgi Federal Emniyet Teşkilatı tarafından doğrulanmadı. Bir sözcü, milletvekillerinin güvenliğinin duruma uygun şekilde sağlanacağını ifade etti. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in evi çevresindeki polis varlığı da artırıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Cemile Giousouf Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte güvenlik makamlarının kendilerini tehdit edenlerin üzerine sonuç alıcı bir şekilde gitmesi gerektiğini vurguladı. Giousouf hakaret ve tehdit edenlerin bunu kendi açık isimleriyle yaptığını belirterek polisin ve yargının “faillerden hesap sorması gerektiğini” söyledi.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da Almanya'daki Türk derneklerinden, milletvekillerine yönelik tahrikçiliğe karşı açık bir tutum almalarını istedi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte “Almanya'daki Türk derneklerinden biz milletvekillerine yönelik tehditlerini açık bir biçimde kınamalarını ve tartışmanın somutlaşmasına katkı sağlamalarını bekliyorum” diye konuştu. Özoğuz “Kökenimize sahip çıktığımızı ancak Türkiye'nin buraya uzayan eli olmadığımızı artık herkes anlamalı” ifadelerinde bulundu.

Ermeni soykırımının Federal Meclis'te tanınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye kökenli 11 milletvekilini işaret ederek “Onların kimin sözcüsü oldukları belli zaten. Onlar bu ülkedeki bölücü terör örgütünün Almanya’daki uzantılarıdır” demişti. Erdoğan ayrıca milletvekilleri hakkında “kanları bozuk” ifadesini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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