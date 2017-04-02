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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye kökenli vekillerden Türklere çağrı

Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Türkiye kökenli federal milletvekilleri, Almanya’daki Türk seçmenlere Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin korunması çağrısında bulundu.

02 Nisan 2017 14:49

Haftalık Bild am Sonntag gazetesi, farklı partilerden Türkiye kökenli milletvekillerine Almanya'daki Türk seçmenlere yönelik tavsiyelerini sordu. Alman Federal Meclisi'nin 8 Türkiye kökenli üyesi, Bild am Sonntag'a yaptıkları Almanca ve Türkçe açıklamalarda, Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerin korunması çağrısında bulundu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Cansel Kızıltepe, "Hepimiz demokratik değerleri savunmalıyız ve ifade özgürlüğü için sesimizi yükseltmeliyiz” dedi.

Alman Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili üyesi Cemile Giousouf "Türkiye güçlü bir demokrasiye laik bir ülke! Aynı barış içinde yaşadığımız Almanya gibi” ifadesini kullandı.

"Hayır” çağrısı

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya'daki Türklere seslenerek "Burada sahip olduğunuz özgürlüğü, Türkiye'deki ailelerinizin ve dostlarınızın elinden almayın” şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, Türk seçmenleri referandumda "Hayır” oyu kullanmaya çağırdı. Mutlu, "Almanya'da demokrasinin nimetlerinden faydalananlar Türkiye'deki hemşerilerini demokrasiden yoksun bırakmamalılar. Bu yüzden demokrasiye evet, anayasa referandumuna hayır” dedi.

Sol Partili Azize Tank da, seçmenlere "Hayır” oyu kullanmaları çağrısında bulundu. Tank, "Türkiye'de demokrasinin varolması ve iç barışın yeniden filizlenmesi için gelin hep beraber anayasa değişikliğine "hayır” diyelim” ifadesini kullandı.

Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da oy verme işlemleri 27 Mart Pazartesi günü başladı. Almanya'daki yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk seçmen, 9 Nisan Pazar gününe kadar 13 kentte oy kullanabilecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/JD/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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