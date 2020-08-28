Türkiye KKTC, Özbekistan, Türkmenistan ve Sırbistan'a binlerce maske, tulum ve ilaç gönderecek

Türkiye'nin KKTC, Özbekistan, Türkmenistan ve Sırbistan'a koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapacağı hibe sağlık yardımlarına ilişkin milletlerarası anlaşmalar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan anlaşmalara göre, KKTC'ye yardım 250 kutu Favipiravir, Özbekistan'a 40 bin tulum, 200 bin cerrahi maske, 50 bin N95 maske, 5 bin siperlik, 10 bin kutu Hidroksiklorokin, 1000 kutu Favipiravir, Türkmenistan'a 20 ventilatör, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 10 bin tulum ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tableti kapsıyor.

Anlaşmalara göre, Sırbistan'a yardım 2.1 milyon cerrahi maske, toplam 1,020 dezenfektan, 5 tekerlekli sandalye, 2 bin 90 tulum, 2 EKG, üç ultrason, bir solunum, bir röntgen bir dijital tansiyon cihazı, 23 bin 250 medikal eldivenle çeşitli kişisel kullanım ve giyim eşyasını kapsıyor.