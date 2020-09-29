Türkiye, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi. Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını da bildirdi.