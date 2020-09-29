Türkiye, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacak
29 Eylül 2020 22:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi. Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını da bildirdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez" diye konuştu.