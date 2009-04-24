Türkiye kız çocuklarını okutmada en gerilerde

Türkiye kız çocuklarını okula göndermede, Belarus, Fas, Namibya, Trinidat Tobago, Zimbabve gibi ülkelerle aynı oranı paylaşıyor.



IMF'den sonra Dünya Bankası da bahar toplantıları öncesinde hazırladığı “Dünya Kalkınma Göstergeleri” raporunu yayınladı, rapora göre Türkiye kız çocuklarını okula göndermeyen ülkeler sıralamasında dünyanın en geri ülkeleri arasında bulunuyor. Türkiye kız çocuklarını okula göndermede, Belarus, Fas, Namibya, Trinidat Tobago, Zimbabve gibi ülkelerle aynı oranı paylaşıyor: yüzde 89



Dünya Bankası'nın IMF'yle bahar toplantıları öncesinde yayınladığı “Dünya Kalkınma Göstergeleri” raporunda, Türkiye'nin 439 bin kız çocuğunu ilköğretim okullarına göndermediği belirtildi. Türkiye bu rakamla dünyanın en geri ülkeleri arasında yer aldı. Türkiye kız çocuklarını okula göndermede, Belarus, Fas, Namibya, Trinidat Tobago, Zimbabve gibi ülkelerle aynı “yüzde 89” oranını paylaştı.



Dünya Bankası, IMF'yle gerçekleştirilecek ilkbahar toplantıları öncesinde “Dünya Kalkınma Göstergeleri” adlı yayınını açıkladı. Burada 2007 yılı itibarıyla okula gitmeyen kız öğrencilerinin sayıları veri elde edilebilen ülkeler itibarıyla sıralandı. Türkiye, kız öğrencilerini okula göndermeyen ülkeler sıralamasında dünyanın en geri ülkeleri arasında yer aldı.



Raporun, “Eğitime Katılım” başlıklı bölümünde, ilköğretim çağına geldiği halde ilkokul ve ortaokula gitmeyen kız ve erkek çocukların sayıları sıralandı. Buna göre, Türkiye'de 2007 yılında 439 bin kız çocuğu okula gitmiyor. Kız çocuklarını okula göndermeyen ülkeler sıralamasında, Türkiye'nin üzerinde şu ülkeler bulunuyor: (Türkiye 439 bin), Mali 452 bin, Gana 490 bin, Burkina Faso 608 bin, Yemen 632 bin, Kenya 662 bin, Mozambik 671 bin, Nijer 689 bin, ABD 723 bin, Etyopya 2 milyon 54 bin, Pakistan 4 milyon 116 bin, Nijerya 4 milyon 582 bin, Hindistan 4 milyon 613 bin.



Okul dışı kalmış kız çocuğu sayısı açısından Türkiye'den daha iyi durumda olan ülkelerden bazıları ise Suudi Arabistan 252 bin, Senegal 253 bin, Togo 134 bin, Filipinler 400 bin, Madagaskar 117 bin olarak sıralandı.



İlköğretim çağında olduğu halde ilköğretim okullarına gitmeyen kız öğrencilerinin “oran” itibarıyla durumları da raporda yer aldı. Türkiye'de okul çağında bulunan her 100 kız öğrenciden 89'u okula gitmiyor. Kız öğrencilerini okula göndermede Türkiye'den daha iyi durumda olan, yani yüzdeleri daha yüksek bazı ülkeler şöyle: Angola (yüzde 95), Arjantin (yüzde 98), Ermenistan (yüzde 95), Bolivya (yüzde 97), Bulgaristan (yüzde 94), Mısır (yüzde 95), El Salvador (yüzde 94), Yunanistan (yüzde 100), Guatemala (yüzde 95), Honduras (yüzde 98), Hindistan (yüzde 92), İsrail (yüzde 98), Jamaika (yüzde 91), Ürdün (yüzde 95), Mauritius (yüzde 96), Moğolistan (yüzde 99), Ruanda (yüzde 95), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 98), ABD (yüzde 94), Zambiya (yüzde 96).



Türkiye'nin kız çocuklarını okula gönderme açısından bütün Türk cumhuriyetlerinin en gerisi olduğu da ortaya çıktı. Diğer Türk cumhuriyetleri, kız çocuklarını okula kaydetme konusunda yüzde 100'lere yaklaşıyor.



Kız çocuklarını okula gönderme alanında Türkiye'nin geride bıraktığı bazı ülke ya da bölgeler şöyle: Gazze Şeridi (yüzde 78), Benin (yüzde 75), Botswana (yüzde 86), Burkina Faso (yüzde 48), Brundi (yüzde 80), Kongo (yüzde 52), Dominik Cumhuriyeti (yüzde 86), Eritre (yüzde 40), Etyopya (yüzde 69), Gana (yüzde 71), Moritanya (yüzde 83), Umman (yüzde 76), Nijerya (yüzde 60), Suudi Arabistan (yüzde 84), Senegal (yüzde 73), Swazilan (yüzde 79), Yemen (yüzde 65).



Raporda Afganistan, İran, Azerbaycan, Kamboçya, Japonya, Libya gibi ülkelerin öğrenci sayıları yer almadı.



Erkek çocukların durumu



İlköğretim çağında olduğu halde okul dışında kalan erkek çocukların sayısı itibarıyla da Türkiye gerilerde bulunuyor. Türkiye'de 291 bin erkek çocuk ilköğretime gitmiyor. Bu alanda durumu Türkiye'den daha vahim olan ülkeler ve ilköğretime gitmeyen çocuk sayıları da şöyle: (Türkiye 291 bin), Mali 312 bin, Güney Afrika Cum. 332 bin, Nepal 338 bin, Brezilya 383 bin, Gana 477 bin, Burkina Faso 514 bin, Filipinler 553 bin, Nijer 574 bin, Mozambik 578 bin, Kenya 708 bin, ABD 1 milyon 4 bin, Etiyopya 1 milyon 667 bin, Hindistan 2 milyon 529 bin, Pakistan 2 milyon 705 bin, Nijerya 3 milyon 608 bin.











