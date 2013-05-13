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Sağlık

Türkiye'de kişi başına 20 kutu ilaç tüketildi

2012 yılında Türkiye reçeteli ilaç pazarı kutu ölçeğinde yüzde 2.8 oranında büyüyerek 1.56 milyar kutuya ulaştı

13 Mayıs 2013 22:42

Türk halkı 2012 yılında kişi başı 20.62 kutu reçeteli ilaç tüketti, bu ilaçlar için kişi başı 106 dolar harcama yapıldı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2012 yılında Türkiye reçeteli ilaç pazarı kutu ölçeğinde yüzde 2.8 oranında büyüyerek 1.56 milyar kutuya ulaştı. Tutar ölçeğinde ise pazar yüzde 5.9 oranında küçülerek 12.9 milyar liraya geriledi.

 

İlaca kişi başı 106 dolar

 

Geçen yıl Türkiye’de kişi başı 20.62 kutu ilaç tüketildi, bu ilaçlara verilen tutar ise kişi başı 106 dolar olarak belirlendi. Kişi başı ilaç tüketimi 2011 yılında 121 dolar ve 2010 yılında 133 dolar olmuştu.

İlaç pazarında dış ticaret verilerine bakıldığında, 2012 yılında Türkiye’nin ilaç ithalatı yüzde 14.9 gerileyerek 4 milyar dolarda kaldı. İlaç ihracatı ise yüzde 16.8 artışla 662 milyon dolara çıktı. Geçen yıl kutu ölçeğinde pazarın yüzde 77.8’ini yerli ilaç, yüzde 22.2’sini ithal ilaç oluştururken, tutar ölçeğinde pazarın yüzde 50.4’üne yerli, yüzde 49.6’sına ithal ilaç sahip oldu.

 

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