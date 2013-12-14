Türkiye kışa elektriksiz girdi

Türkiye çapında elektrik kesintileri yaşanıyor. Aşırı soğuk nedeniyle kullanımı artan doğalgaz arzında aksaklık yaşandığı ve kesintilerin bunu dengelemek amacıyla planlı yapıldığı belirtiliyor. Vatandaşlar ise durumdan mağdur ve şikayetçi.

Ülke çapındaki kesintilerin neden kaynaklandığı ve sorunun ne zaman giderileceği konusunda resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak doğalgaz arzındaki sıkıntının, çevrim santrallerindeki elektrik üretimini olumsuz etkilediği ve kesintilerin bundan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. İstanbul’da özellikle son zamanlarda yaşanan elektrik kesintilerinin de, elektrik tüketimini düşürmek için planlı yapıldığı iddia ediliyor.

Özellikle 10 Aralık itibariyle doğalgaz tüketiminin yaklaşık 200 milyon metreküpe ulaşarak rekor seviyeye çıkmasının ardından bu aşırı tüketimin doğalgaz çevrim santrallerinde enerji üretiminde sıkıntıya yol açtığı, TEİAŞ'ın sıkıntı tespit ettiği bölgelerdeki yerleşim merkezlerinde 'dengeleme sağlamak’ amacıyla kesintiye gittiği öğrenildi. Balıkesir Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yetkililerinin, ‘kesintinin kendilerinin değil TEİAŞ'ın inisiyatifinde olduğunu’ açıklaması da bu seçeneği doğruluyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir enerji şirketinin üst düzey yöneticisi, özellikle İstanbul ve Trakya bölgesinde sıkıntı yaşandığını söyledi.

Kesintiler Türkiye’nin her yerindeki yurttaşlara ise zor anlar yaşatıyor. Elektrik olmadığı için kombiler de çalışmayınca pek çok kentteki vatandaşlar ısınma problemi yaşıyor; özellikle kredi kartıyla satış yapan işyerleri de büyük maddi kayıplara uğruyor.

İşte bugün Türkiye’nin bazı noktalarından ‘elektrik’ manzaraları şöyle:

İstanbul

İstanbul’da bu sabah Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bağcılar, Sarıyer, Esenyurt, Bayrampaşa, Esenler, Kartal, Beykoz, Kadıköy ve Sancaktepe’de elektrikler yoktu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasının büyük bir kısmına saat 14.00 ile 16.00 saatleri arası da elektrik verilemedi. Milyonlarca kişinin yaşadığı 12 ilçede elektriklerin kesilmesiyle, doğalgaz kombileri ve ısıtıcılar da çalışmadı. İstanbul'un en gözde caddelerinden olan Bağdat Caddesi de elektriksiz kaldı. Civarda oturan vatandaşlar telefonla yetkililere ulaşmaya çalıştı fakat bir yanıt alamadı.

Öte yandan İstanbul’un Avrupa Yakası’na elektrik dağıtan BEDAŞ ve Anadolu Yakası’na elektrik dağıtan AYEDAŞ’ın telefonları kesinti ihbarları nedeniyle oldukça yoğundu. İstanbullular iki şirket haricinde gazete ve televizyonların haber merkezlerine de şikâyet yağdırdı.

Ankara

Ankara da güne elektrik kesintileriyle başladı. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Altındağ'ın da olduğu birçok ilçede "hava koşulları" gerekçesiyle elektrikler yaklaşık 1.5 saat kesildi.

Çanakkale

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde günlerce ardı ardına yaşanan elektrik kesintileri esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yetkililerin yıllık genel bakım adı altına kestiği bilgisini verse de vatandaşlar cevabı tatmin edici bulmadı.

Adapazarı

Adapazarı’nda da birkaç gündür artarak devam eden elektrik kesintisi nedeniyle zor duruma düşen esnaf, mum yakarak işlerini devam ettirmeye çalıştı. Yeni Cami çevre esnafı birkaç gündür yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı zor duruma düştüklerini ve işlerinin aksadığını belirtti.

Kırşehir ve Yozgat

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama ve yangın sebebiyle Yozgat ve Kırşehir’e bağlı 4 ilçede elektrikler kesildi. Trafoda çıkan yangına Yerköy ve Yozgat itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle Yozgat’ın Yerköy ve Şefaatli ile Kırşehir’in Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerine ve köylerine elektrik verilemiyor.

Balıkesir

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. doğalgaz çevrim santrallerindeki enerji düşüklüğü sebebiyle Balıkesir il merkezi ile birlikte birçok ilde enerji dengelemek amacıyla elektrik kesintisine gitti. Balıkesir şehir merkezinde elektrikler saat 17.00 sıralarında aniden kesilirken tam 1 saat şehir elektriksiz kaldı. 18.00'da ise kente yeniden elektrik verildi. Balıkesir'de yaklaşık 4 yıl önce de aynı şekilde elektrik kesintileri olmuş ve büyük sıkıntılara yol açmıştı.

Siirt

Dicle EDAŞ, yarın Siirt’te zorunlu elektrik kesintisi uygulayacak. Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta hayata geçirilecek zorunlu elektrik kesintisi, kırsal kesim ağırlıklı ve dönüşümlü olarak uygulanacak. Kesinti, ihtiyaç halinde Siirt il merkezlerinde de yapılacak. Açıklamada, Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ının doğalgazdan elde edildiği belirtildi.

Trakya

Trakya’da da olumsuz hava koşullarının kısa süreli elektrik kesintilerine yol açacağı bildirildi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) yaptığı açıklamada, enerji aldığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin ilgili Trafo Merkezleri (TM)’nde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Merkezi’nce olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji dengelenmesi adına Türkiye genelinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Bu kesintilerden faaliyet alanlarında bulunan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki abonelerin de etkileneceklerini belirten TREDAŞ yetkilileri 09:00 ile 22:00 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintileri beklendiğini ifade etti. Kesintilerin pazar günü de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kayseri

Soğuk havayla birlikte tüketimi artan elektrikte kesintiler başladı. Kayseri'de uygulanan kesintiler, sadece ilçe ve köylerde değil şehir merkezlerinde de yaşanıyor. Kayseri’de büyük nüfusun bulunduğu Belsin, İldem, Beyazşehir, TOKİ gibi semtlerde gün içerisinde defalarca kısa süreli elektrik kesintileri oldu. Elektrik şirketini arayan vatandaşlar, kesintinin kendilerinden kaynaklanan bir nedenden dolayı olmadığını açıkladılar.

Güneydoğu

Dicle Elektrik A.Ş. (Dicle EDAŞ) Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıufra, Mardin ve Şırnak’ta zorunlu elektrik kesintilerinin uygulanacağını açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bugün şirketimiz adına yapılan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalar yanlış anlaşılmalara yol açtığından yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bölgemizi kapsayan illerde son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ana alterlerde arıza bakım onarım ihtiyacı artmıştır, bu da enerji dengelenmesi adına kısa süreli elektrik kesintileri yapılma zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Dicle EDAŞ planlanmış inkıta uygulamamaktadır."

Bakan Yıldız: Her türlü tedbirleri alıyoruz

Enerji Bakanı Taner Yıldız ise sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrupa yoğun ve sert bir kış mevsimi yaşadığını belirterek “Hassas bir şekilde çalışıyor, gereken her tedbiri alıyoruz” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yapan Yıldız şöyle konuştu: “Doğalgazın yurt dışından tedarikinde sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak şu günlerde doğalgaza olan talep, doğalgaz arzımızdan daha fazla olmaktadır. Bakanlık olarak, bizden kaynaklanmayan bu durumu hane halkına yansıtmamak amacıyla hassas bir şekilde çalışıyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Böylece günlük 200 milyon metreküplere çıkan rekor doğalgaz tüketimini sorunsuz karşılıyoruz. Bugün itibarıyla vatandaşlarımıza doğalgaz ulaştırılmasında bir sıkıntı yoktur. Olumsuz havaya bağlı bazı yerlerde kısa süreli program dışı elektrik kesintileri olabiliyor.”