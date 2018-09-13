Türkiye kendi helikopterini üretebilen 7'nci ülke oldu

Gökhan ARTAN / İstanbul, 13 Eylül(DHA)- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yerli kaynaklarla geliştirilen ilk yerli helikopter olan T625 Genel Maksat Helikopterle ilgili, “Türkiye kendi başına helikopter yapabilen 7’nci ülke oldu. Ülkemize ve şirketimize büyük getirisi olacak” dedi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen geliştirilen T625 helikopteri, geçtiğimiz hafta havalanmıştı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018’e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, T625 ile ilgili DHA’ya konuştu.TUSAŞ tarafından birçok projeleri olduğunu dile getiren Kotil, “Her biri birbirinden önemli projemiz var. T625 kodlu helikopterimiz en popüler konumuz.Sabit kanatlı uçak yapmak helikopter yapımına göre çok daha kolay. Dünyada 6 ülke kendi başına helikopter yapabiliyor 7’ncisi de Türkiye oldu. Güney Kore, Hindistan kendi uçuramadı. Diğer ülkelerden destek aldı. Mühendislerimiz tasarladı.Teknisyenimiz imal etti. İlk uçuşunu da yaptı” dedi.

“AYDA 2 TANE ÜRETECEĞİZ”

T625 Genel Maksatlı helikopterlerden ayda iki tane üreteceklerini ifade eden Genel Müdür Temel Kotil, “Atak ve Hürkuş’tan da ayda iki tane üretiyoruz. Fiyatları daha sonra konuşulabilir ama bu tip helikopterler 15 milyon dolar gibidir. Ayda 30 milyon dolar ciro yapıyor. Ülkemize ve şirketimize büyük getirisi olacak. Şirketimizin inşallah tahminen geliri 2 milyar dolar olacak. Kendi ürünümüzü yaptığı zaman bir lisans parası vermiyoruz. Geliri Türkiye’ye kalıyor. Gelirimiz katlanacak. 2021 hedefimiz var. Bu projelelerle 10 milyar dolara gideceğiz” diye konuştu