Türkiye KDP'sine onay

Yargıtay Başsavcılığı, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin isminde ve tüzüğünde yer alan "Kürdistan" isminde Anayasa'ya aykırılık görmedi ve partinin kuruluşuna onay verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isminde "Kürdistan" olan ilk siyasi partiye onay verdi. Başsavcılık, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin isminde ve tüzüğünde Anayasa'daki hükümlere aykırılık görmedi. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (T-KDP) kuruluş dilekçesini verdiğinde gözler İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrilmişti.

T-KDP, ilk vizeyi İçişleri Bakanlığı'ndan almıştı. Ancak partinin siyasi yaşamını devam ettirebilmesi için Yargıtay Başsavcılığı'nın tavrının ne olacağı önem kazanıyordu. Yargıtay Başsavcılığı, T-KDP'nin ismi ve tüzüğünü inceledikten sonra Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırılık bulunmadığını kabul etti ve partinin kuruluşuna onay verdi. Kurucu Genel Başkanlığını Mehmet Emin Kardaş'ın yaptığı T-KDP, bağımsız Kürdistan'ı hedeflemekle birlikte Mesud Barzani liderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile bir ilişkisi bulunmadığını da savunuyor.

Ancak partinin önder olarak gördüğü siyasi isimlerin başında Mesud Barzani'nin babası ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurucusu Mustafa Barzani geliyor. Dersim isyanından sonra idam edilen ve bu isyanın liderlerinden olan Seyid Rıza da önder kabul edilen isimler arasında. Amblem olarak Ağrı Dağı'nın ardından doğan Güneş'i seçen T-KDP, günlük faaliyetlerinde ismini Kürtçe yazarken, afişlerinde sarı, kırmızı ve yeşil renkleri kullanıyor. Amblem olarak Ağrı Dağı'nı kullanan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin önder olarak gördüğü isimlerden biri de IKDP'nin kurucusu Mustafa Barzani.