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Politika

Türkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu

  ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı

13 Eylül 2018 19:42

 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu\'na anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. 

(FOTOĞRAF) 

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DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NazarbayevYüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu
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