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Spor

Türkiye, Kayakla Atlama spor dalı tarihinde ilk defa olimpiyatlara gidiyor

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcular belli oldu

22 Ocak 2018 20:18

Güney Kore\'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'na katılacak milli sporcular belli oldu.
Ülkemizin Kayakla Atlama spor dalında Olimpiyat tarihinde ilk kez temsil edileceği PyeongChang 2018\'de, 4 spor dalında toplam 8 Türk sporcu mücadele edecek.
Uluslararası Kayak Federasyonu\'nun (FIS) bugün duyurduğu isimler ile birlikte netleşen Olimpiyat kadrosu, Alp Disiplini\'nde 2, Kayaklı Koşuda 3, Artistik Buz Pateni\'nde 2 ve Kayakla Atlamada 1 olmak üzere toplam 8 sporcudan oluşuyor. 
PyeongChang 2018\'de ülkemizi Kayaklı Koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, Alp Disiplini\'nde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, Kayakla Atlama dalında Fatih Arda İpçioğlu ve PyeongChang 2018\'e katılma hakkını daha önce 2017 Dünya Şampiyonası\'nda aldıkları sonuç ile garantileyen Artistik Buz Pateni Buz Dansı çifti Alper Uçar ve Alisa Agafonova temsil edecek.
Yaklaşık 5 bin sporcunun katılımının beklendiği PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda müsabakalar Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Luge, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni sporlarında yapılacak.

İSTANBUL / DHA

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