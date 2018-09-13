Türkiye Kayak Federasyonu'nda yeni başkan Ali Oto (yeniden)

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Ankara\'da bugün yapılan Türkiye Kayak Federasyonu 4\'üncü Olağan Genel Kurulu\'nda mevcut başkan Erol Yarar ile başkanlık için yarışan Ali Oto, delegeden 195 oy alarak yeni başkan oldu.

300 delegenin ay hakkı olduğu Türkiye Kayak Federasyonu 4\'üncü Olağan Genel Kurulu\'nda 282 delege hazirun cetvelini imzalayarak genel kurula katıldı. 14 oyun geçersiz olduğu genel kurulda Erol Yarar 73 oy alırken, Ali Oto ise 195 oy alarak Türkiye Kayak Federasyonu\'nun yeni başkanı oldu.

Daha önce iki defa ertelenen genel kurullarda federasyon başkanlığına aday olan ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu\'ndan 2 ay hak mahrumiyeti alan Fatih Kıyıcı, başkan adaylığından çekildi. Yeni seçilen yönetim listesinde yer alan Kıyıcı ile ilgili \'Listede yer alamaz\' itirazı divan tarafından reddedildi.

Öte yandan 2015 yılında Erol Yarar yönetimi mali genel kurulda ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından Yarar yönetiminin, bu genel kurulda yönetim ve denetim kurulu 1 Mayıs 2016 ile 31 Mart 2018 tarihleri arası ibra edilirken, yeni seçilen yönetime 2019, 2020, 2021 ile 2022 yıllarına verilen sınırsız harcama yetkisi ise dikkat çekti.

Kayak Federasyonu başkanlığına seçilen Ali Oto\'nun yönetimi şu isimlerden oluştu:

Fatih Kıyıcı, Canip Karakuş, Zafer Dumlu, Refik Avşar, Talip Uzun, Süleyman Yıldırım, Arif Alaftargil, Nazım Söğüt, Haydar Çetinkaya, Hacı Bayram Özcan, Tarkan Soyak, Serkan Taş, Mustafa Taşdemir, ve Cafer Nuroğlu.

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