Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar: "2026 Kış Olimpiyatları'na adayız"

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Kış Olimpiyatlarıyla ilgili olumsuz eleştiri getirenlere tepki göstererek, \" Türkiye\'de 4 yıl önce kayak alanında dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan söz etmek mümkün değildi. Türkiye, 2026 Kış olimpiyatlarına Türkiye adaydır. Pyeongchang\'te yapılan yarışmada 51\'inci sırada yer aldık\" dedi.

Hafta sonu Erciyes Kayak Merkezinde yapılacak Snowboard Dünya Kupası tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Güney Kore\'de yapılan Pyeongchang Kış Olimpiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede \"Olimpiyatlardan döndüğümüzde Türkiye\'nin başarılı olup olmadığı konusunda bazı yorumlar yapıldı. Hatta, bazı kişiler televizyonlara çıkarak şov yaptı. Türkiye 2026 olimpiyatlarına aday olan ülkedir. Bu ay 2026 olimpiyatlarına adaylık için başvuru yapılacak. Kış olimpiyatları maceramız 1936 yılından itibaren başlamıştır. Bazıları 1980 olduğu iddia ediyor. Ancak, Türkiye 16 kış olimpiyatına katılmıştır\" diye konuştu.

Göreve geldiklerinden bu yana , Türkiye\'nin şimdiye kadar dünya kupasına ev sahipliği yapmadığına dikkat çeken başkan Erol Yarar, \"Biz göreve geldiğimiz 4 yıl içinde çok değişik sorunlarla karşılaşmamızı rağmen istikrarlı bir çalışma ile Pyeongchang olimpiyatlarına 6 kişiyle gitmeyi başardık. 6 kişiyle gitmek Türkiye için bir başarı mıdır? Türkiye Kayak Federasyonu olarak Türkiye\'yi Amatör ligden normal lige çıkarma mücadelesi verdik. Çünkü, Türkiye büyük bir yatırım yapmadan uluslararası başarı elde etmesi hiçbir spor branşında mümkün değildir. Spor çok komplike olan, çok çalışılması gereken 15-20 sene sürekli yatırım yapmanız gereken ve meyvelerini 15-20 yıl sonra ancak alacağınız bir branştır. Türkiye\'nin kayak kültürünü güreşle kıyaslayamazsınız. Türkiye\'de güneş kültürü var olan bir kültürdü. Ancak Türkiye\'de kayak kültürü yeni yeni orta ya çıkmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı yatırımlar Türkiye\'nin kış spor ülkesi olarak tanıtılmasına fayda sağlayacaktır. Biz göreve gelene kadar Türkiye daha hiçbir Dünya Kayak Kupası\'na ev sahipliği yapmadı. Göreve geldiğimiz 4 yıl içinde 5\'inci dünya kupamızı yapıyoruz. 4 yıl önce 18 metre kuleden kayakla atlama yarışında Milli formayı verecek sporcu bulamazken şimdi 18 metreleri aşan milli sporcu çıkarma başarısı gösterdik\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

