Türkiye 'katil balina'ları koruma altına aldı

Hükümet, Akdeniz, Karadeniz ve Atlantik’e sınırdaş bölgelerde yaşayan deniz memelilerini korumayı amaçlayan ACCOBAMS anlaşmasına katılma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun 22 Ekim’de aldığı bu karara ilişkin tasarı Meclis’e gönderildi.

1996 tarihli anlaşma sınırdaş bölgelerde yaşayan mutur, afalina, tırtak ve katil balina gibi deniz memelilerine yönelik tehditlerin azaltılıp, bu türler hakkındaki bilgilerin artırılmasını amaçlıyor.

Anlaşmaya göre taraflar, deniz memelilerine yönelik uygun bir koruma durumu sağlamak ve bunu sürdürmek için eşgüdümlü önlemler alacaklar.