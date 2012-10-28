T24 LogoT24 Logo
Çevre

Türkiye 'katil balina'ları koruma altına aldı

Anlaşmaya göre taraflar, deniz memelilerine yönelik uygun bir koruma durumu sağlamak ve bunu sürdürmek için eşgüdümlü önlemler alacaklar

28 Ekim 2012 12:06

Hükümet, Akdeniz, Karadeniz ve Atlantik’e sınırdaş bölgelerde yaşayan deniz memelilerini korumayı amaçlayan ACCOBAMS anlaşmasına katılma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun 22 Ekim’de aldığı bu karara ilişkin tasarı Meclis’e gönderildi.

1996 tarihli anlaşma sınırdaş bölgelerde yaşayan mutur, afalina, tırtak ve katil balina gibi deniz memelilerine yönelik tehditlerin azaltılıp, bu türler hakkındaki bilgilerin artırılmasını amaçlıyor.

Anlaşmaya göre taraflar, deniz memelilerine yönelik uygun bir koruma durumu sağlamak ve bunu sürdürmek için eşgüdümlü önlemler alacaklar.

ETİKETLER

katil balinatürkiyekoruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24