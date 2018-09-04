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Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı 

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı

04 Eylül 2018 21:08

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara\'da paraflandı.

\"TÜRK-KATAR DOSTLUĞUNUN BUGÜN YENİ BİR AŞAMASINA GEÇİYORUZ\" 
Anlaşmaya ilişkin konuşan Pekcan, \"Asırlardır devam eden Türk-Katar dostluğunun bugün yeni bir aşamasına geçiyoruz. Türkiye-Katar arasındaki dostluk ve ekonomik ilişkilerinin pekiştirilmesi ile ilgili özel bir anlaşma imzalıyoruz kendi aramızda\" diye konuştu. 

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA) 

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