Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin tahliyesi 4. kez durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından binalarını boşaltmaları istenen Türkiye’nin 37 yıllık tek kas hastalıkları derneği olan Türkiye Kas Hastaları Derneği (KASDER) üyeleri, kendilerini bina girişine zincirledi. Eylemin ardından belediye, tahliye kararını 4. kez durdurmuş oldu. KASDER Başkanı Coşkun Özdemir ise, tahliye taleplerinin Kadir Topbaş’ı da aştığını söyleyerek “Demek ki bir yerlerden ona baskı geliyor” dedi

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Bakırköy Kaymakamlığı tarafından 1 Temmuz’da dernek binasına gönderilen yazıda bugün saat 11.00’e kadar dernek binasının boşaltılması istenmişti. Binayı boşaltmak istemeyen kas hastalarına destek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li üyeleri de geldi. “Derneğime dokunma”, “Derneğimi alıyorsun engelimi de alsana", “Kasımızın son damlasına kadar" yazılı dövizler taşıyan grup, aralıklarla ‘KASDER bizimdir bizim kalacak’, ‘Hasta hakları insan hakları’ şeklinde slogan attı.

'Derneğimiz burada faaliyetine devam edecek'

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Büyükşehir Belediyesinin tahliye kararını durdurduğunu açıkladı. Gülsever “ Belediyeden ilgili birimin temsilcisi beni aramak suretiyle zabıtaya bu konuda bilgi verdiklerini ve tahliye işlemini durdurduklarını ifade ettiler. Ancak kaymakamlık bu konuda bilgi sahibi değil, şimdi kaymakamlığı da arayarak kendilerine bilgi vereceğiz. İşlem durdurulmuş olacaktır. Bilginiz olsun dediler. Dolayısıyla derneğimiz burada faaliyetine devam edecektir. Bundan sonraki amacımız böyle hadiselerin yaşanmaması için üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz.“ dedi.

KASDER Başkanı Coşkun Özdemir ise, tahliye taleplerinin altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı da aşan bir kesim olduğunu söyledi. Kadir Topbaş’ın bu tahliye kararlarını onaylamadığını ifade eden Özdemir, “Demek ki bir yerlerden ona baskı geliyor. Ve son dakikalarda ve son saatlerde Topbaş bu iptali yapıyor. Bunu oturup Kadir Topbaş’la konuşmamız lazım. Bu baskı nereden geliyor? Ben şöyle yorumluyorum: Bir takım kalitesiz insanlar ellerine geçirdikleri yetkiyi bu tür insafsız ve vicdansızca eylemler için kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kas hastaları, zincirli eylemlerine son verdi.

KASDER’in kullandığı Yeşilköy’deki üç katlı bina, bir hayırsever tarafından İBB’ye ait araziye inşa edilmişti.