Türkiye karıştı, iktidara yakın medya 'sakin' karşıladı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görüşmesi sonrasında Türkiye'nin ana gündem maddesi olan AKP’nin olağanüstü kongreye gideceği haberini iktidara yakın medya ‘sakin’ karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, “Davutoğlu'nun AKP kongresini olağanüstü toplama planıyla ilgili olarak MYK'yı toplantıya çağırdığını” aktarırken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de “Davutoğlu kongrede aday olmayacak. Krizin tek adayla kongreye gidilerek çözülmesi kararı alındı” ifadesini kullandı.

Davutoğlu’nun, parti teşkilatına ilişkin yetkilerinin 29 Nisan'da AKP MKYK’ya devredilmesinden sonra önceki gün (3 Mayıs 2016) düzenlenen MYK’da “Henüz istifa kararı vermedim, düşünme aşamasındayım” dediği basına yansımıştı. AKP MYK’nın bugün (5 Mayıs 2016) sabah 11.00’de toplanacağı duyurulurken iktidara yakın sitelerde gelişmeler sınırlı duyuruldu.

Star gazetesi internet sitesinde gelişmeleri “Kritik zirve sona erdi” başlığıyla duyurmakla yetinirken haber metninde “Görüşmenin bir gün önceye alınması bazı tartışmalara yol açtı” denildi. Haberin devamında “Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bir açıklama geldi. Açıklamada Erdoğan ile Davutoğlu arasında yapılacak görüşmenin ‘olağan bir görüşme olduğu’ belirtildi” yer aldı.

Yeni Şafak gazetesi “Davutoğlu açıklayacak” başlığıyla yayımladığı ilgili haberinin spotunda “Yarın saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı kapsamında olağanüstü kongre takvimi masaya yatırılacak” ifadesini kullandı.

Turkuvaz Medya bünyesinde çıkan Sabah ve Takvim gazetelerinde gelişmelere ilişkin en detaylı bilgi şu cümlelerle aktarıldı:

“Görüşmenin ardından partinin, Mayıs sonu gibi kongreye gitme kararı aldığı öğrenildi. Ancak kesin tarih yarın yapılacak MYK toplantısında belirlenecek. Öte yandan Davutoğlu'nun kongrede aday olmayacağı belirtiliyor.”

Kayyum atanan Zaman gazetesinde de Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin ardından şu bilgiyle yetinildi:

"Görüşmenin ardından partinin, Mayıs sonu gibi kongreye gitme kararı alındığı öğrenildi. Ancak kesin tarih yarın yapılacak MYK toplantısında belirlenecek.”

Akit gazetesinin internet sitesi de gelişmeleri duyurmak için “Yarın saat 11:00'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapılacağı bildirildi” ifadesini kullandı.

Davutoğlu’na yakın olduğu iddia edilen Karar gazetesi “AK Parti kongreye gidiyor; Başbakan Davutoğlu aday olmayacak” başlığıyla duyurdu, haberde muhtemel kongre tarihi olarak 29 Mayıs’ı işaret etti. Yayın hayatına Kasım 2015’te başlayan Yeniyüzyıl gazetesinin internet sitesi de “AK Parti'de kongre takvimi belli oldu. Parti Mayıs ayında kongreye gidiyor” ifadelerini kullanarak gelişmeleri duyurdu.