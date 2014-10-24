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Ekonomi

Türkiye kara para listesinden çıktı

OECD bünyesinde kara para ile mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi izleme sürecinden çıkardı

24 Ekim 2014 15:58

Türkiye'nin kara para ile mücadelede eksikliklerine ilişkin olarak 2007'de başlatılan izleme sürecine ilişkin olarak dün yayınlanan 15'nci raporda, Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki eksikliklerinin giderilmesi alanında önemli ilerleme sağladığı belirtildi.

FATF Başkanı Roger Wilkins yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2007 yılındaki raporda  belirtilen 6 çekirdek ve 10 önemli tavsiyenin yerine getirilmesinde yeterli ilerleme sağladığının tespit edildiğini ve Türkiye'nin izleme sürecinden çıkarıldığını duyurdu. 

 

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