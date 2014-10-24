Türkiye kara para listesinden çıktı

Türkiye'nin kara para ile mücadelede eksikliklerine ilişkin olarak 2007'de başlatılan izleme sürecine ilişkin olarak dün yayınlanan 15'nci raporda, Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki eksikliklerinin giderilmesi alanında önemli ilerleme sağladığı belirtildi.

FATF Başkanı Roger Wilkins yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2007 yılındaki raporda belirtilen 6 çekirdek ve 10 önemli tavsiyenin yerine getirilmesinde yeterli ilerleme sağladığının tespit edildiğini ve Türkiye'nin izleme sürecinden çıkarıldığını duyurdu.