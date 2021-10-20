"Türkiye, kara para aklamayla mücadele eden FAFT tarafından gri listeye alınabilir"

Küresel finansal gözlemci Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FAFT), kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede adımlarının yetersizliği gerekçesiyle Türkiye’yi Suriye, Güney Sudan, Yemen gibi 22 ülkenin bulunduğu "gri listeye" alınabileceği belirtildi.

Insider Voice’da yer alan habere göre, FAFT’ın bu hafta perşembe günü Paris’te yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin “gri listeye” alınması için oylama yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer, FAFT incelemesi sonucu Türkiye’nin gri listeye alınarak, Uluslararası İnceleme Grubu’nun özel takibi altına alınmasının tavsiye edildiğini söyledi.

Türkiye’nin de girebileceği gri listede şu an Fas, Suriye, Güney Sudan, Yemen gibi 22 ülke bulunuyor.

Haberde, Türkiye’de yabancı yatırım son 20 yılın en düşük seviyelerine indiğine dikkat çekildi. Yabancı yatırımın azalmasında siyasi istikrarsızlık, para politikalarına siyasi müdahale endişesi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişelerin etkili olabileceği belirtildi.

Türkiye’nin FAFT tarafından “gri listeye” alınmasının Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi kendi kara para aklama listesine alma yönünde baskıyı artırabileceği belirtildi.

Gri listeye alınan ülkelere sermaye girişinin etkisi olumsuz

IMF’nin bu yıl mayıs ayında çıkardığı bir rapor, bir ülkenin FAFT tarafından “gri listeye” alınmasının ülkeye sermaye girişini üzerinde “büyük ve belirgin olumsuz etkisi” olduğunu göstermişti. Raporu hazırlayanlar, “gri listenin” bir ülkede “sıcak para” denilen kısa dönemli yatırımlarda düşüşe neden olduğunu, bunun da gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 3’lük bir düşüşe eşit olduğunu belirtti. Türkiye için yüzde 3lük düşüşün 23 milyar dolar anlamına geldiği belirtildi.

"Türkiye standartları yerine getirme konusunda ilerleme kaydetti"

Haber için konuşan bir Türk yetkili, perşembe günü yapılacak oylamadan önce karara ilişkin yorum yapmanın uygun olmayacağını söyledi ve ekledi: “Covid-19 pandemisi nedeniyle alınmış tam kapanma önlemlerine rağmen Türkiye FAFT standartlarını yerine getirmek konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmiştir.”

FAFT, 1989 yılında kara para aklıma, terör örgütü finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne tehdit oluşturan unsurlarla mücadele için kurulmuştu.

Kurum, 2019’un Aralık ayında bir raporda Türkiye’yi uyarmış, raporda Ankara’nın kara para aklama ve terör finansmanı bağlantılı riskleri anladığı ancak bu suçlarla mücadele ciddi eksiklikler olduğu belirtilmişti.