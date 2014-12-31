Türkiye kar ve fırtınaya teslim oldu, yollarda araç kuyrukları oluştu

Türkiye önceki gece başlayan şiddetli kar yağışı ve fırtına ile birlikte soğuk havanın etkisine girdi. Dün Balıkesir, Manisa arasında bir TIR kaza yapınca İzmir-İstanbul karayolu çift taraflı trafiğe kapandı. Yolda ulaşım gece saat 23.00 sularında yeniden sağlandı. Ancak gece yarısı yol yeniden ulaşıma kapandı. Bölgede bekleyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Bursa-Ankara ve Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak karayolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde rüzgarın 100 km üzeri esmesinin beklendiğini açıkladı. İstanbul'da da kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri yoğun kar yağışı aldı.

Perşembe günü gece saatlerinden sonra etkisini yitirmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, kar yağışıyla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Karayollarından açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir-Akhisar, Bilecik-Bozüyük, Eskişehir-Kütahya (22. Ilıça mevki), Afyonkarahisar-Kütahya (Pusa mevki), Çerkez-Karabük-Samsun yolu (Kemikli rampası) kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.Dursunbey’de 19, Savaştepe’de 7, Sındırgı’da 12, Bigadiç’te 24, Gönen ve Balya’da ise 1’er mahallenin yolları kapandı.

Elektrikler kesildi

İletişimde sıkıntı çekilmezken, il merkezine bağlı 6, Bigadiç’te 3, Sındırgı’da 7, Kepsut ve Dursunbey’de 5’er mahallenin elektrikleri kesildi.

Ana arterler Balıkesir- Bursa, Balıkesir- Çanakkale karayollarında sıkıntı çekilmezken, Balıkesir- İzmir karayolunun 40’ıncı kilometresinde bir TIR’ın kayması sonucu yol çift taraflı trafiğe kapandı. Uzun çalışmalar sonucu yol gece 23.00 sularında yeniden açıldı.



Balıkesir - Edremit D230 karayolu yoğun kar yağışı ve kaza nedeniyle çift yönde trafiğe kapalı bulunuyor.



Balıkesir Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yolun 1 saat içinde trafiğe açılacağı söyledi. Ayrıca, ana arterler ile ilçe karayollarına zincirsiz trafiğe çıkılmasına izin verilmezken kar yağışının saat 17.00’den sonra yoğunluğunu arttıracağı kaydedildi.

Marmara'nın batısında fırtınaya dikkat

Kuvvetli Rüzgar

10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

Sabuncubeli’nde her taraf beyaza büründü



İzmir'de yeni yıl öncesinde, hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş, karı da beraberinde getirdi. Kent merkezinde karla karışık yağmur yağdı. Kentin Sabuncubeli gibi yüksek kesimlerinde ise, yağışlar kara döndü, her taraf beyaza büründü.



İzmir'de, günlerdir mevsim normallerinin üzerinde ya da mevsim normallerinde olan hava sıcaklıkları, yeni yıl öncesinde yerini yağışa ve soğuk havaya bıraktı. İki gündür süren sağanak yağışların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezine, yağmur karla karışık yağdı. Kentin İzmir Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli gibi yüksek bölgelerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle, yağış kara döndü. Zaman zaman etkisini arttıran kar yüzünden, İzmir Manisa yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı. Kara yolları ekipleri de, yolda tuzlama çalışmaları yaptı. Karın zevkini yaşamak isteyen vatandaşlarda, araçlarından inip kar topu oynadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve yağışlı havanın yarın da devam edeceğini açıkladı.

Okullara kar tatili

Bursa

Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’ndeki ilk ve orta dereceli okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Eskişehir

Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

Kastamonu

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Perşembeden sonra cuma gününün de yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmesiyle kentte eğitim 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Bolu

Bolu Valiliği kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün ve cuma günü okulları tatil etti. Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları gün boyunca Twitter’dan kar tatili için tweetler atan öğrencilere, 'Sevgili gençler! 5 Ocak Pazartesi gününe kadar iyi tatiller! Size ve değerli öğretmenlerimize şimdiden iyi seneler diliyorum. Ancak bu arada evde ders çalışmayı ihmal etmiyoruz! Tamam mı? Ayrıca bu günlerin yaz aylarında telafi edileceğini de bilmenizi isterim’ yazılı tweeti paylaştı.

Vali Zahteroğulları’nın tweetinin ardından öğrencilerin attığı ilginç sevinç tweetleri dikkat çekti. Öğrenciler, ’Adamsın’, ’Vali amca Allah ne muradınız varsa versin’, ’Vali amca siz beni performans ödevinden kurtardınız. Allah da size mahşerde yardımcı olsun’, ’The Godfather’ ve ’Sizin Allahınıza kurban’ yazılı tweetler attı.

Bilecik

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildi.

Yalovada kar etkili oluyor

Yalova'da yüksek kesimlerde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji’nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı, Yalova’da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yalova’da şehir merkezinde kar yağışı yaşanmazken yüksek kesimler beyaza büründü. Yalova-Bursa Karayolu, Süpürgelik Mevkii’nde karayolları ekipleri olumsuz hava koşulları için tüm önlemlerini aldı. Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü, 147’nci Şube Şefliği ekipleri, bu gölgelerde yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 10 personel, 2 iş makinesi ve 4 kar makinesinin bulunduğu şeflikte oluşturulan 4 ekip, 24 saat boyunca hazır şekilde bekletiliyor.