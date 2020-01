'Türkiye, kanunsuz müzakere çarkının diyetini ödemektedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kobanê protestoları ve çatışmalarına parti tabanın müdahil olmamasını isterken, Türkiye’nin Lübnan, Irak, Suriye ve Afganistan'a dönüştürülmek istendiğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Kobanê protestoları ile olaylar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, vatandaşlara 'sağduyu' çağrısında bulunarak şunları söyledi; "Vatandaşlarımızın sakinlik içinde, aklıselim çerçevesinde sabır ve olgunluğun çizgisinden ayrılmaması en öncelikli tavsiye ve temennimizdir. Ayrıca milliyetçi-ülkücü hareketin her mensubu uyanık ve dikkatli olacak, muhtemel kavga ve çatışmalardan kesinlikle uzak kalacaktır.

Kardeş kavgası çıkartmak ve son yurdumuzu baştan ayağa cehenneme çevirmek için iştahlı olan şiddet severlere koz verilmeyecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in simge ve işaretlerini kullanarak sokaklara çıkanların karanlık mahfillerin telkin ve yönlendirmesi altındaki ajan-provokatörler olduğu unutulmamalıdır.”

'Türkiye Cumhuriyeti teröristlerin oyuncağı olmayacaktır'

Bahçeli’nin hedefinde hükümet de vardı; “Başbakan ve hükümeti, artan ve kontrolden çıkması an meselesi olan şiddet hadiseleri karşısında her tedbiri sırasıyla alacak basiret, dirayet ve cesareti gösterebilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti teröristlerin oyuncağı, komşu coğrafyalardaki istikrarsızlığın alıcısı olmayacaktır. Türkiye'mizin iflasına, iç savaş ve etnik kamplaşmaya yol açacak her tuzağa, her tertip ve sinsi operasyona karşı Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklıdır.



Başbakan Davutoğlu “Kobani'nin hukukunu biz koruruz ezberini çok acil bırakarak Türkiye'nin hakkını, hukukunu, çıkarlarını ve milli güvenliğini müdafaa ve muhafaza etmelidir. Çok açık uyarıyorum, AKP Hükümeti Türkiye'nin milli ve stratejik hedeflerine duyarsız kalmayı sürdürürse, çoktan bitmiş ve gömülmüş olan süreç ihanetine oksijen vermeye devam ederse çözülme kaçınılmaz olacaktır."

'Türkiye, AKP ve PKK'nın kurduğu kanunsuz müzakere çarkının diyetini ödemektedir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yapan HDP'yi de 'PKK ve onun çizgisindeki siyasi parti' diye niteledi ve şu sözlerle eleştirdi; "Yıkım ve bölünme taşeronları, nefret ve şiddet kuryeleri sokakları savaş alanına çevirmektedir. Bölücü terör ve müzahir grupları gözü dönmüşçesine her değerimize saldırmakta, önlerine ne gelirse yakıp yıkmaktadır. İlaveten vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği kaygı verici düzeylere doğru hızla gerilemektedir. Türkiye'yi Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a dönüştürme emel ve hedefi güden iç ve dış mihraklar tahrik kampanyalarını tehlikeli boyutlara taşımaktadır.”

Bahçeli yaşananların AKP ve PKK arasındaki müzakerelerden kaynaklandığını savundu; "Maalesef Türkiye, AKP'nin PKK'yla kurduğu kanunsuz ve ahlaksız müzakere çarkının diyetini, süreç hıyanetinin bedelini ödemektedir" ifadelerini kullandı.