Türkiye kana boğuldu!

Ne çıkarılan yasalar, ne belediyelerin denetimleri vatandaşı Kurban Bayramı’nda durduramadı. Açıklanan caydırıcı cezalara karşın, yine bildik görüntüler yaşandı. Yasak olmasına rağmen sokak aralarında, kaldırımlarda, bahçelerde, yol kenarlarında, boş arazilerde, hatta çocuk parklarında kurbanlar kesildi, kesilen hayvanlara eziyet devam etti, çocuklar da bu vahşete tanık oldu.



Kabahatler Kanunu’na göre sokakta kurban kesenlere ‘emre aykırı hareket’ suçundan 125 YTL, ‘belirlenen yerler dışında kurbanı kesmek’ suçundan da 62 YTL para cezası kesilmesi gerekiyor. Ancak, bu denetimleri yapacak ve cezaları kesecek belediye zabıta ekipleri de ‘bayram’ yapınca sokaklar kasaplara kaldı. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayramda da 2661 acemi kasap kurban kesmek isterken kendini yaraladı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hem İstanbul sokaklarından, hem de Anadolu’dan gelen görüntüler aynıydı. Belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerine gitmeyen vatandaşlar, sokaklarda, kapısının önünde, kaldırımlarda, parklarda, bahçelerde, inşaatlarda kurbanını kesti. Buralardan akan kanlarla, yollar kan gölüne döndü.



Kan rögara süpürüldü



Beylerbeyi sahilinde teknelerin yanaştığı iskelenin etrafı kıpkırmızıydı. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü ile Sabancı Polis Evi arasından geçen ve çevredeki mahallelerden geldiği anlaşılan bir dereden kurbanlıkların kanları denize aktı.

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediyelerin verdiği izinle otopark ve oto yıkamacılarda da kurban kesimleri yapıldı. “Bu oto yıkamada kurban kesimi yapılır, Bağcılar Belediye Başkanlığı” yazılı afişin altında yapılan kesimler dikkat çekiciydi. Burada kesimi bekleyen kurbanlıklarla kesilenler yan yanaydı. Korkmaması için gözleri kapatılan kurbanlıklar, havada yoğun hissedilen kan ve et kokusu ile bilenen bıçakların sesinden korkup huysuzlaşırken, feryat eder gibi çıkan bağırtıları ise ürkütücüydü.



Seyrantepe Mahallesi Oto Sanayi Sitesi’nde de bir sokak, kurban kesimi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ortak oldukları öğrenilen kurban sahipleri, önce sokak ortasındaki rögarın kapağını açtı. Kanın yol dışına taşmaması için rögar kapağından yukarı doğru ince kumla küçük set yapıldı. Hayvan hijyenik olmayan asfalt üzerine yatırılıp kesildi. Bu sırada kurban sahiplerinden biri de kapağın önünde durup zabıta nöbeti tuttu.

Çevredekilerin gözü önünde kurban kesildikten sonra iki kişi çekçek ve fırçalarla kanı kurumadan rögara doğru süpürdü. Bu işlem birkaç hayvan için aynı şekilde yapıldı. Yasak uygulamanın ardından yol suyla yıkandı, sonra da rögar kapağı kapatıldı.



Forklifte astılar



Farklı bir manzara da Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Onarım Bakım Müdürlüğü’nde rastlandı. Belediye çalışanı olduğu öğrenilen kurban sahipleri, kesim için açık alandaki iş makinesi garajını tercih etti. Vatandaşlar, hayvanı, başını kestikten sonra forklift denilen iş makinesine taktı. Ardından iş makinesinin kullanıcısı kurbanı yerden yükseğe kaldırdı. Kurbanın soyma ve parçalanması havada gerçekleştirildi. Bütün bu olanlar küçük yaşta çocukların gözü önünde gerçekleşti. Çocuklar, kanlı görüntüleri korku dolu gözlerle izledi.

Kurban sahipleri, yaptıklarını çevredekilerin görmemesi için forkliftin önüne yine belediyeye ait büyük bir kamyon park etti.

Kesilen kurbanlara ait işkembe ve bağırsak gibi parçaların gelişigüzel bir şekilde yol ortasına bırakıldığı göze çarptı. Üzerinde örtü bile bulunmayan parçalar bir süre sonra kokmaya başladı.



Cezaevinde seri kesim



Bir süre önce kapısına kilit vurulan Bayrampaşa Cezaevi’nde de kurban kesimi yapıldı. İki büyük hayvan çadırında sırasını bekleyen yüzlerce hayvan bir aradaydı. Çadırların 200 metre arkasında ayarlanan üç ayrı kesim peronunda ise neredeyse 5 dakikada bir 300-500 kiloluk kurbanlıklar kesiliyordu.

Kasap seri halde yaptığı kesimlerden önce kurbanlık sahibi vatandaşa “Vekâleti veriyor musun?” diye sorduktan sonra kesimi gerçekleştirdi. Bir kurbanın kesiminden derisinin yüzülüp parçalanmasına dek olan işlem, 15 dakikada tamamlanıp etler sahiplerine teslim edildi.

Tüm bu işlemler olurken, cezaevindeki hoparlörden aralıksız tekbir yayını yapıldı.



Diğer illerde ise şunlar yaşandı:



Konya: Kurban Bayramı’nda kesim yerlerinde, traktörün arkasındaki çengele asılan büyükbaş hayvanlar, asılı haldeyken kurban edildi. Kent merkezinde bir çok aile kurban kesmeye çocuklarını da götürdü. Yaşları 3-12 arasında değişen çocuklar, kesim işlemini korkulu gözlerle izledi.



Tokat: Her yıl olduğu gibi bu yıl da istenmeyen görüntüler yaşandı. Vatandaşlar hijyen kurallarına dikkat etmeden, sokak araları, bahçeler, kapı önlerinde kurbanlarını kesti. Bazıları kurbanlarını traktör vincine takıp asarak kesti. Çocuklar korku dolu gözlerle kurban kesimlerini izledi.



Sivas: Selçuklu Yeşil Cami’nin avlusunda da kurban kesildi. İzin alınmamasına karşın cami avlusunda yapılan kesimler dikkat çekti. Büyükbaş hayvanların ayaklarına kolay yıkımı sağlayan takmatik takan vatandaşlar, hayvanları devirmek için adeta güreşe tutuştu.



İzmir: Vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları ya kurban pazarında, ya evinin önünde ya da boş arazilerde kesmeyi tercih etti. Büyükbaş hayvanları yere yıkabilmek için çok sayıda kişi güreşleri aratmayacak mücadele verdi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen, kurbanlar çocukların gözleri önünde kesildi. Kurbanlıkları derileri, iş makinelerinin kepçelerini, kamyon kasalarına, direklere asılarak yüzüldü.



Bursa: Tüm uyarılara rağmen açık araziler ve sokaklar kurban kesimi nedeniyle kan gölüne döndü. Kurban atıkları çevrede çirkin görüntüler oluşturdu. Merkez Osmangazi Belediyesi’nin Yunuseli Mahallesi’nde hazırladığı kurban kesim yerinin durumu da aynıydı.



Bolu: Babalarının evlerinin önünde ve arazilerde kurban kesmesini izleyen çocuklar korku dolu anlar yaşadılar. Kent merkezine bir kilometre uzaklıkta bulunan Çayırköyü’nde bir anne kucağındaki iki yaşındaki çocuğuna hayvanın kesilişini izlettirdi. Küçük çocuğun korkusu gözlerine yansıdı.



11 yaşındaki kasap adayı da yaralandı



Kurban Bayramı nedeniyle tüm yurtta yapılan kurban kesimleri sırasında 3 bin 384 kişi, çeşitli yerlerini keserek yaralandı. Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar kentlerde büyük ve küçükbaş kurbanlarını keserken, dikkatsizlik sonucu bazıları yaralandı. İzmir’de babası Ergün Dilek’e yardım ederken elini kesen 11 yaşındaki küçük kasap Ercüment Dilek de, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Manisa’da örnek kurban kesimi



Manisa: Ticaret Borsası’na ait Canlı Hayvan Borsası’nın mezbahasına canlı hayvanını veren kurban sahipleri, randevu saatinde gelip paket halindeki etlerini alarak evlerinin yolunu tuttu. Bayramın ilk günü mezbahada 400 küçükbaş ile 200 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Koşar, kurban kesim yerinde çalışanları denetledi. Koşar, "1.5 saatte 75 kurban kesiliyor" dedi.



Dana ile mücadele



İzmir: Basınsitesi Semti’nde, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan 300 kiloluk kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı. Yem verilmesi, kement atılması, sopalarla vurulup korkutulmak istenmesine rağmen yakalanamayan dana, minibüsle yanına yaklaşan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle defalarca ateş etmesiyle etkisiz hale getirilip kesildi.



11 katlı binanın terasında kestiler



Artvin: Borçka İlçesi’nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Burhan Kırdar (60), sağlık sorunları yüzünden et tüketmesini isteyen doktorun tavsiyesiyle, 3 yıl önce aldığı iki buzağıyı 11. kattaki çatıya çıkardı. Büyüyen buzağılardan birini bu kurban bayramında sattı. Danayı satın alanlar, apartmandan çıkaramadıkları için kesimi çatıda yaptılar. 100 kilo gelen kurbanın etleri, 500 metre aşağıdaki ana yola, Kırdar’ın hayvanları beslemek için kurduğu teleferikle indirildi. 11. kattaki ahırda, dört koyun ve bir dana daha kesilecekleri günü bekliyor.



Kurbanlık almaya giderken vuruldu



Trabzon: Hayvan pazarına dün sabah saatlerinde kurban almak için giden 58 yaşındaki Hayrettin Aydınçakır, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla sağ diz kapağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aydınçakır’ın durumu iyi.



Salıncakta kurban kesimi



Kayseri: Melikgazi ilçesindeki Altınoluk semtinde oluşturulan kurban pazarında kasapların çocuk oyun parkındaki salıncaklara kestikleri koyunları asarak çengel yerine kullanmaları tepkilere neden oldu. Erzurum’da ise belediyenin uyarıları işe yaramadı, çoğu yerde kurbanlar cadde ve sokaklarda kesilerek kan gölüne döndü. Kesimler yine çocukların gözü önünde yapıldı.