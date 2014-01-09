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Yaşam

Türkiye, kamusal alanda başörtüsüne nasıl bakıyor?

ABD'li bir enstitünün yaptığı araştırmaya göre, 'Kadınlar kendi seçtiği şekilde giyinebilmeli mi?' sorusuna Türkiye'de evet diyenlerin oranı yüzde 52

09 Ocak 2014 16:56

ABD'de Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkede yaptığı "Ortadoğu Değerler Araştırması"ndan Türkiye'yle ilgili sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 13'ü başların kapanması gerektiğini ancak saçın görünebileceğini, yüzde 46'sı ise başın saç görünmeyecek şekilde kapatılması gerektiğini savundu. Yüzde 32'lik bir kesim ise kadınların başının açık olması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Mısır, Irak, Lübnan, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı kapsayan araştırmaya katılanlara, "Sizce kadınların kamusal alanda asıl giyinmesi doğrudur?" sorusu yöneltildi ve altı seçenek sunuldu.

Burka, peçe, çarşaf, saç görünmeyen başörtüsü, saç görünen başörtüsü ve açık baş seçenekleri arasında genel ortalamaya bakıldığında en çok tercih edilen yüzde 44'le dördüncü sıradaki seçenek oldu.

 

Kadınların ne giyeceğine kim karar versin?

 

Aynı araştırmada katılımcılara "Kadınlar kendi seçtiği şekilde giyinebilmeli mi?" sorusu da yöneltildi.
Bu soruya 'evet' diyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 52 oldu.

Tunus'ta yüzde 56, Lübnan'da yüzde 49, Suudi Arabistan'da yzde 47, Irak'ta yüzde 27, Pakistan'da yüzde 22, Mısır'da ise yüzde 14 oranında katılımcı kadınların diledikleri gibi giyinebilmesine destek verdi.

Araştırmanın Türkiye'yle ilgili verileri Nisan-Haziran 2013 döneminde toplandı. 3 bin 19 kişilik bir örneklem oluşturuldu. Bu grup içinde farklı dini grupların oranları dengeli tutuldu.

Çarşaf ve peçeyi destekleyenlerin oranı yüzde 2'de kalırken burkayı savunan olmadı.

İşte o anket:

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