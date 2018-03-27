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Politika

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Koncuk istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, görevinden istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu

27 Mart 2018 15:25

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, görevinden istifa etti, İYİ Parti\'ye üye oldu.
2011 yılından bu yana Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlık görevini yürüten İsmail Koncuk, görevinden dün istifa etti. Konuk, sosyal medya hesabından istifasını şu şekilde duyurdu:
\"Bundan sonraki hayatıma dair alacağım kararlar sebebiyle 2011 yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı\'ndan, 26 Mart 2018 itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugünden sonra da istendiği takdirde her zaman Türkiye Kamu Sen\'in destekçisi olmaya devam edeceğim. Bu tarihten sonra Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı\'na, 21-22 Nisan\'da yapılacak 6\'ncı Olağan Genel Kurul\'a kadar Genel Sekterimiz, Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci vekalet edecektir. Benden sonra göreve gelecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye Kamu Sen\'in ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık anlayışı kesintiye uğramadan devam edecektir. Varsa hakkım helal olsun\" dedi. 
Koncuk istifasının ardından Çankaya İYİ Parti İlçe Başkanlığı\'na giderek, partiye üye oldu.

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