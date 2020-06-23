Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu'ndan okey-tavla yasağı tepkisi: 100 binden fazla esnaf aç kaldı

Oyun oynatılmaması şartıyla açılmalarına izin verilen kafe, kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri müşterisiz kaldı. 3 aylık yasağın ardından 1 Haziran'da büyük umutla kepenk açan esnaf, aradan geçen 22 günü siftahsız geçirince destek için hükûmetin kapısını çaldı. Geçinmekte zorlanan, kirasını, işçisinin parasını ödeyemeyen, faturaları yatıramayan 100 bin esnaf için acil destek istendi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, sorunları dile getiren Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, halkın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek, okey, tavla, oyun kağıdı ve benzeri oyun oynamak için geldiği iş yerlerine oyun yasağı yüzünden kimsenin gelmediğini söyledi. Bu yüzden kahvehane esnafının günlük masraflarını dahi karşılayamayacak duruma düştüğünü belirtti.

Ağaoğlu, “Müşteri gelmeyince esnafımız doğal olarak birikmiş kredi, kira vergi, SGK, elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödemekte büyük zorluk çekmekte kendilerinin, ailelerinin ve yanında çalışanların geçimini temin edememektedir” diye konuştu.

Ağaoğlu, 3 aydan fazla süredir kapalı olan internet kafe, playstation ve oyun salonlarının da açılması gerektiğini belirtirken, günlük kazancıyla yaşamını sürdüremeyen ülke genelindeki 100 binden fazla esnafa acil destek verilmesini istedi.