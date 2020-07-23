Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu: Çok mağduruz, kısıtlamalar kaldırılmalı; oyunlar eldivenle oynanabilir

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, esnafın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Bir an önce normalleşme sağlanmalı. Oyun kısıtlamalarının kaldırılması lazım. Oyunlar eldivenle oynanabilir" dedi.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, Türkiye’deki 114 Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ile ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kıraathanelerde okey ve tavla gibi oyunlara izin verilmemesine ilişkin, "Sağlık her şeyin önünde ama maalesef çok zor durumdayız. Artık kahveci esnafı da normalleşmek istiyor. Diyeceksiniz ki 'kahveci esnafı açıldı.' Açıldı ama nasıl açıldı, açılan iş yerleri 10, 15 gün sonra tekrar kapandı. Neden kapandı? Okey, tavla, iskambil oyun aletlerinin hiçbirisini oynatamıyoruz. Gerçekten çok mağdur olduk. Bu durumun bir an önce düzelmesini hükûmet yetkililerinden talep ediyoruz" denildi.

"Oyunlar eldivenle oynanabilir"

"Bizim tek davamız ekmek davasıdır, başka bir davamız yoktur" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bıçak kemiğe dayandı. Artık kahveci esnafının da bir an önce normalleşmesi lazım. Oyun kısıtlamalarının kaldırılması lazım. Kahvelerde bir masada dört kişi oturması halinde mesafe olarak hesapladığımız zaman mesafeye uyuyoruz, maskeye de uyuyoruz, hijyene de uyuyoruz. Zaten mesafe şartı var. Dört kişi oyun oynarken eldivenle oynayabilir. Oynadıktan sonra eldivenlerini atabilir. Maske, mesafe şartı ve diğer kurallara uyabiliriz."