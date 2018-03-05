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Spor

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya’nın Serik ilçesinde başladı

05 Mart 2018 23:27

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya’nın Serik ilçesinde başladı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Türkiye’deki 47 il ve KKTC’den 103 sporcunun katıldığı şampiyonada 2008 ve 2016 Türkiye Kadınlar Şampiyonu Ekaterina Atalık, 2012 Türkiye Kadınlar Şampiyonu Kübra Öztürk ve birçok usta kadın satranççı hamle yapıyor.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TSF Başkan vekili Aşkın Keleş, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Haznedaroğlu ve Özgür Solakoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, TSF Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve çok sayıda davetlinin katıldığı şampiyonanın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Ülkemizde satrancın yayılması ve gelişmesinde sponsorlarımızın çok önemli katkısı var. Kadınlar Şampiyona’mızın daha yüksek bir katılımla ve son derece üst düzey şekilde hayata geçmesini ise 10 yıldır kadın satrancına destek olan şampiyona sponsorumuza borçluyuz” dedi.
Şampiyonanın ilk turu, sembolik açılış hamlelerinin ardından başladı. Dereceye giren sporculara toplamda 21 bin 100 TL para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyelerin verileceği turnuvanın şampiyonu 5 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü ise 3 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.
Turnuva 10 Mart’ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Turnuvanın açılışından görüntüler
- TSF Başkanı Gülkız Tulay\'ın açıklamaları
- Turnuvadan detay

FOTOĞRAFLI

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