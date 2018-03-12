Türkiye Kadın Meclisleri toplantısından: Susmayacağız, yılmayacağız!..

Kadınların erkek şiddetine yönelik mücadelesi sürüyor. Baskılara, eğitim hakkının engellenmesine, taciz, tecavüz, istimsar ve cinayetlere dur demek için harekete geçen kadınlar dün Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. 'Türkiye Kadın Meclisi'nin toplantısına 30 şehirden yüzlerce kadın katıldı. Toplantının en önemli konusu ise şüphesiz 6284 yasanın korunmasına yönelik yapılan çağrılardı.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet, istismar, taciz, tecavüz ve cinayetleri engellemek üzere kurulan ‘Kadın Meclisleri’, çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya, kadınların sesi olmaya devam ediyor.

Dün 30 kentten hareket eden 700’ü aşkın kadın İstanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi ve Türkiye Kadın Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını İstanbul Kadın Meclisi üyesi Dilber Sünnetçiğlu yaptı ve 6284 sayılı yasanın kadınların can simidi olduğunu yineledi. Sünnetçioğlu şöyle konuştu: “Susmayacağız. Yılmayacağız. Biz kendimiz ve çocuklarımız için şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Adliye koridorlarında kızını annesini kaybedenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 6284 sayılı yasayı tüm kadınlara anlatacağız. ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’ kadınların can simididir.

Farklı görüşlerden kadınların katıldığı toplantıda “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Kadınlar durmayacak”, “Çocuk istismarını durduracağız” dövizlerinin asıldı ve “Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”sloganları atıldı.[turkiye_kadin_meclisi_tplantisi-5]

Açılış konuşmasının ardından toplantıya katılanların önerileri alınmaya başlandı. İlk olarak söz alan Emine Ekşi, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, köylerde ve mahallelerde kadınların sağlık konusunda bilgilendirilmesi önerisini sundu. Reyhan Bayram da, çocukların cemaatlerde eğitim altına alındığına dikkat çekerek, bu konuda da çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.



Katılımın yoğun olduğu etkinlikte oturacak yer bulamayan pek çok kadın konuşmaları merdivenlerde oturarak dinledi.