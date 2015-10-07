30 saatlik milletvekillerine çağrı: Maaşınızı erkek şiddetine maruz kalan kadınlara bağışlayın

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 1 Kasım listesine giremeyen ancak üç aylık maaşları ödenecek olan milletvekillerine çağrıda bulunarak, maaşlarından birini şiddet gören kadınlara bağışlanmasını önerdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Ocak ayından itibaren 205 kadının öldürüldüğünü, cinayetlerin devam ettiğini ve şiddet mağduru kadınların korunması için verilen mücadeleye dikkat çekti. “Milletvekilliği maaşını hak etmediğinizi düşünüyorsanız hak etmedikleri erkek şiddetine maruz kalan kadınlara bağışlayın" dedi.

Listedeki yerine karşı çıkan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, çalışmadıkları dönem için de ödenecek milletvekili maaşını, burslu öğrenciler için kullanacağını açıklamıştı.

Canan Güllü, şiddet mağduru kadınlar için listeye giremeyen milletvekillerine yaptığı çağrıda, “ülkenin en zor döneminin yaşandığı dönemde sessizlikleri ile şaşırtan TBMM vekillerine çalışmayacakları aylar için verilecek 3 aylık maaş konusu ile ödenecek 4 yıllık SSK primi verilmesinin” önemine işaret ederek, “Böyle bir ayrımcılığın yasal yollarla düzeltilmesi için tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz” dedi.