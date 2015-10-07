32 saat mesai yapan 7 Haziran milletvekilleri için 4 yıl boyunca prim ödenecek!

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, “Emeklilik hakkını elde edemeyen milletvekilleri, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK’ya müracaat etmeleri halinde 4 yıl boyunca sosyal güvenlik primleri Meclis bütçesinden karşılanacak”

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, parlamento tarihinin en kısa süreli döneminde ancak 32 saat Genel Kurul mesaisi yapan milletvekillerine son bir jest çıktı. 2 yılı doldurmadıkları için henüz milletvekili statüsünde emekli olamayan vekillerin 4 yıllık sosyal güvenlik primleri, çalışmasalar bile Başbakanlık Müsteşarı’na endeksli olarak Meclis bütçesinden ödenecek.25’inci yasama döneminde 4 ay gibi kısa bir süre parlamenter unvanını taşıyan TBMM üyeleri, seleflerinin 2012’de getirdiği yasal hükümlerden faydalanacaklar. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerine gönderdiği yazıyla yeni sosyal haklarını anımsattı. Yılmaz’ın, iki yılı doldurmadıkları için emekliliği hak etmeyen milletvekillerine verdiği bilgi şöyle:

“Emeklilik hakkını elde edemeyen milletvekilleri, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK’ya müracaat etmeleri halinde erkekte 25, kadında 20 yıllık hizmet yılının dolumuna kadar olan süre içerisinde 4 yıl boyunca Başbakanlık Müsteşarı’na endeksli primin; Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olmayanların tamamı; vergi mükellefi olarak iş yapanlar ile bir işverene tabi olarak çalışanların ödedikleri primler ile Başbakanlık Müsteşarı’na ödenen prim arasındaki farkı TBMM bütçesinden karşılanacaktır.”

Sağlık, pasaport, trafik

Meclis Başkanı’nın yazısında ayrıca “Aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin tedavi yardımı mevcut haliyle aynen devam edecektir. Diplomatik pasaportlarınız hususi pasaporta dönüşeceğinden bu pasaportların Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Talebiniz üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek ‘Milletvekilinin kullandığı araç’ şerhi konulan araçlardaki şerh 1 Kasım 2015 tarihi itibariyle kaldırılacaktır” denildi. Bu uyarı, milletvekilliği sona ereceklerin dokunulmazlık kazanan araçlarına 1 Kasım’dan itibaren ceza yazılacağı anlamına geliyor.

Asgari ücretliden 375 lira kesinti

Şu anda 1000 TL ücret alan asgari ücretlinin sigorta kesintisi 178 lira 29 kuruş oluyor. Aynı şekilde asgari ücretliyi çalıştıran işverenden de 197 lira 39 kuruş kesinti yapılıyor. Böylece asgari ücretliden yapılan sigorta primi kesinti turarı 375 TL’ye çıkıyor. Milletvekilliği biten ve emeklilik aylığına hak kazanmamış vekillerin Başbakan Müsteşarının maaşına denk bir şekilde sigorta primlerinin dört yıl boyunca karşılanacağı açıklandı. Bu da ayda 320 TL’ye denk geliyor.

2012’de torba kanunla getirildi

Milletvekİllerine prim ayrıcalığının Meclis’te 17 Ocak 2012’de kabul edilen torba kanunla getirildiği anlaşıldı. Sosyal Sigortalar Yasası’na ek madde olarak getirilen düzenleme özetle şöyle: “TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanların kurmuş oldukları sigortalılık ilişkisi 4 yıl süreyle aynı kapsamda devam ettirilir ve ödenecek sigorta primi Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan sigorta prim tutarları, sigortalı payı da dahil olmak üzere, TBMM bütçesinden karşılanır. Sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların ise, fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığı arasındaki farka ilişkin sigortalı payı dahil sigorta primleri ile emekli keseneği ve kurum karşılığı farkları TBMM bütçesinden ödenir. Uygulamadan bir dönemden fazla yararlanılamaz.”

Vekillerin sağlık hakları

Eski ve mevcut milletvekilleri ve birinci derecedeki yakınları yurtiçindeki tüm sağlık giderleri Meclis bütçesinden karşılanıyor. Kadın milletvekillerine de kamu çalışanlarına olduğu gibi 16 hafta doğum izni hakkı tanındı. Ayrıca milletvekilllerinin, diş tedavisi olan 8 tane implant hakkı var. Bu tedavilerin tamamı da Meclis’in bütçesinden karşılanıyor. Milletvekilleri istedikleri hastanede “VIP hasta” olarak tedavi oluyor. Milletvekillerinin 25 yaşına kadar evli olmayan kız ve erkek çocukları eğitim şartı aranmaksızın ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanabiliyor. SGK’lı olmayan birine organ bağışı yapan vatandaşların tedavi masraflarını SGK karşılamıyor. Ancak milletvekiline bağış yapılırsa, bu yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın TBMM bütçesinden karşılanıyor. Vekiller, sözleşmesiz eczaneden ilaç alsalar da devlet karşılıyor. Milletvekilleri, ayakta tedavilerde 5 kalem ve üç aylık tedavi dozu alabilirler. İlaç bitim tarihinden 15 gün öncesinden ilaçlarını temin edebilirler. Vatandaşlar, hareketli ve sabit diş protezlerini ancak 4 yılda bir yenileyebilirken, milletvekilleri 2 yılda bir yenileyebiliyor. TBMM üyelerinin ölümleri halinde, Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden ödeniyor.