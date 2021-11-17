Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındıktan sonra 200 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesinin ardından artan kadın cinayetleri hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin çekilme kararını açıklamasının ardından 200 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede aniden vazgeçme kararı sonrası, yaşanan kadın cinayetleri, artan şiddet ve tecavüz konularında meydana gelen artışa sessiz kalmayacaklarını ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeme kararlılıklarını her ayın 1. Ve 3. Çarşamba günü Sözleşme maddelerini paylaşarak kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, bu Çarşamba da açıklamalarını sürdüren federasyon, şu görüşlere yer verdi:

"İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuken kabulü mümkün değildir"

“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz çünkü kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması ve suçluların cezalandırılması için bağlayıcı nitelik taşıyan uluslararası bir sözleşme.

Şiddetle mücadelede etkin rol oynanmasını sağlayan ve bunu devletin öncelikli görevlerinden biri sayan uluslararası hukukun en önemli kilometre taşlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuken kabulü mümkün değildir.

Bu sözleşmenin tek kişi kararı ile kaldırılamayacağı açıktır. Buna ilişkin pek çok baro ve STK tarafından Cumhurbaşkanı’nın kararının iptali için Danıştay’a dava açılmış olup, hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.”

"Maddeleri anlatamaya devam edeceğiz"

“Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinden bu yana toplam 200 kadın öldürüldü” denilen bildiride, “Bu vahim tablo bile İstanbul Sözleşmesi’nin önemini gözler önüne sermektedir. Yargıda ve sahada şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan mağdurların yanında mücadelemize devam ediyoruz. Bu amaçla her ayın 1 ve 3’ünde barolar olarak sosyal medya ve basın organlarında sözleşme maddelerini anlatmaya devam edeceğiz” denildi.